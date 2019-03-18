Випуск новин за 18:00: Путін у Криму. Кандидати в президенти України про Крим

У випуску новин за 18 березня станом на 18:00 – Володимир Путін приїхав на анексований півострів, аби запустити дві теплоелектростанції. Чверть зареєстрованих у ЦВК кандидатів не згадують про Крим у своїх програмах. Зокрема ті, кого соціологи ставлять у топ-5 рейтингу симпатій виборців.

Також у випуску: Ремонт Шулявського мосту в Києві. Наслідки анексії Криму для Росії.