Випуск новин за 18:00: Путін у Криму. Кандидати в президенти України про Крим
У випуску новин за 18 березня станом на 18:00 – Володимир Путін приїхав на анексований півострів, аби запустити дві теплоелектростанції. Чверть зареєстрованих у ЦВК кандидатів не згадують про Крим у своїх програмах. Зокрема ті, кого соціологи ставлять у топ-5 рейтингу симпатій виборців.
Також у випуску:
Ремонт Шулявського мосту в Києві.
Наслідки анексії Криму для Росії.
Джерело: 24 канал
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