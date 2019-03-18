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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
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      АНЕКСІЯ КРИМУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      Випуск новин за 18:00: Путін у Криму. Кандидати в президенти України про Крим

      Випуск новин 52 Читать новость на русском

      У випуску новин за 18 березня станом на 18:00 – Володимир Путін приїхав на анексований півострів, аби запустити дві теплоелектростанції. Чверть зареєстрованих у ЦВК кандидатів не згадують про Крим у своїх програмах. Зокрема ті, кого соціологи ставлять у топ-5 рейтингу симпатій виборців.

      Також у випуску:

      Ремонт Шулявського мосту в Києві.

      Наслідки анексії Криму для Росії.

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      Теги: Випуск новин Анексія Криму Президентські вибори 2019 Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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