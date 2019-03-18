Выпуск новостей за 18:00: Путин в Крыму. Кандидаты в президенты Украины о Крыме
В выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 18:00 – Владимир Путин приехал на аннексированный полуостров, чтобы запустить две теплоэлектростанции. Четверть зарегистрированных в ЦИК кандидатов не вспоминают о Крыме в своих программах. В частности те, кого социологи ставят в топ-5 рейтинга симпатий избирателей.
Также в выпуске:
Ремонт Шулявского моста в Киеве.
Последствия аннексии Крыма для России.
Источник: 24 канал
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