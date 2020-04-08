Випуск новин за 18:00: Розслідування справ Майдану. Спалах коронавірусу через баптистів
У випуску новин за 8 квітня станом на 18:00 – керівнику слідчого відділення одного з районних управлінь Нацполіції Києва повідомили про підозру в перешкоджанні акціям протесту. На Дніпропетровщині спалах коронавірусу стався через збори релігійної групи. Релігійна організація "Нове покоління" зібрала так звану Біблейську школу, на яку з'їхалися декілька сотень людей.
Також у випуску:
Минулої доби у США зафіксували рекорд смертності від коронавірусу – 1736 людей.
У ЗСУ підтвердили ще один випадок коронавірусу. COVID-19 діагностували у військовослужбовця Київського гарнізону, який перебував на самоізоляції, адже раніше контактував із хворим.
Денис Єрмак раніше працював в РНБО. Був позаштатним радником заступника секретаря. На цю посаду його призначив ще Олександр Турчинов у 2015 році.
Китайська влада дозволила жителям виїжджати за межі міста Ухань. Відновили також авто-, авіа- та залізничне сполучення.
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