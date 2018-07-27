Випуск новин за 18:00: Швидкісний контроль на дорогах. Пожежа під Берліном
У випуску новин за 27 липня станом на 18:00 – через масштабні аварії на дороги України від сьогодні має повернутись швидкісний контроль, вимірюватимуть швидкість автівок за допомогою спеціальних радарів. Масштабна пожежа під Берліном, неподалік від німецької столиці палає ліс, вогонь охопив 90 гектарів території, ліквідувати його намагаються 200 пожежників.
Також у випуску:
ДТП у Вінниці.
Ситуація на фронті.
Данія попередила про можливе втручання Росії у вибори.
Джерело: 24 канал
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