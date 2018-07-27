Выпуск новостей за 18:00: Скоростной контроль на дорогах. Пожар под Берлином
В выпуске новостей за 27 июля по состоянию на 18:00 – из-за масштабных аварий на дороги Украины сегодня должен вернуться скоростной контроль, измерять скорость автомобилей будут с помощью специальных радаров. Масштабный пожар под Берлином, неподалеку от немецкой столицы горит лес, огонь охватил 90 гектаров территории, ликвидировать его пытаются 200 пожарных.
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Источник: 24 канал
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