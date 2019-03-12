Випуск новин за 18:00: Слідчі органи приховували справу Гладковського. Злиті гучні справи
У випуску новин за 12 березня станом на 18:00 – правоохоронні органи не лише знали про оборудки Гладковського, а й приховували дані про справи в "Укроборонпромі". Гучні журналістські розслідування, затримання й арешти, електронні браслети, спецоперації, які брали корупціонерів на гарячому – закінчились нічим.
Також у випуску:
Новий заступник секретаря РНБО.
Депутати у Раді обговорювали останню частину журналістського розслідування в "Укроборонпромі".
За кордоном протестують проти корупції.
Джерело: 24 канал
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