Выпуск новостей за 18:00: Следственные органы скрывали дело Гладковского. Слитые громкие дела

В выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 18:00 – правоохранительные органы не только знали о сделках Гладковского, но и скрывали данные о делах в "Укроборонпроме". Громкие журналистские расследования, задержания и аресты, электронные браслеты, спецоперации, которые ловили коррупционеров на горячем – закончились ничем.

Также в выпуске: Новый заместитель секретаря СНБО. Депутаты в Раде обсуждали последнюю часть журналистского расследования в "Укроборонпроме". За рубежом протестуют против коррупции.