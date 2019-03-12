Выпуск новостей за 18:00: Следственные органы скрывали дело Гладковского. Слитые громкие дела
В выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 18:00 – правоохранительные органы не только знали о сделках Гладковского, но и скрывали данные о делах в "Укроборонпроме". Громкие журналистские расследования, задержания и аресты, электронные браслеты, спецоперации, которые ловили коррупционеров на горячем – закончились ничем.
Также в выпуске:
Новый заместитель секретаря СНБО.
Депутаты в Раде обсуждали последнюю часть журналистского расследования в "Укроборонпроме".
За рубежом протестуют против коррупции.
Источник: 24 канал
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