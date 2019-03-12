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      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС
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      Выпуск новостей за 18:00: Следственные органы скрывали дело Гладковского. Слитые громкие дела

      Выпуск новостей 27 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 18:00 – правоохранительные органы не только знали о сделках Гладковского, но и скрывали данные о делах в "Укроборонпроме". Громкие журналистские расследования, задержания и аресты, электронные браслеты, спецоперации, которые ловили коррупционеров на горячем – закончились ничем.

      Также в выпуске:

      Новый заместитель секретаря СНБО.

      Депутаты в Раде обсуждали последнюю часть журналистского расследования в "Укроборонпроме".

      За рубежом протестуют против коррупции.

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      Теги: Коррупционные схемы в Укроборонпроме Выпуск новостей Коррупция Укроборонпром Взятка Расследования
      Источник: 24 канал
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