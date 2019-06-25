Випуск новин за 18:00: Співпраця Зеленського з олігархами. Рішення суду Австрії щодо Фірташа
У випуску новин за 25 червня станом на 18:00 – президент Володимир Зеленський домовився з українськими олігархами про те, що вони економічно допоможуть Україні. Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа. Тож, якщо міністр юстиції Австрії підпише відповідний документ, вже у липні одіозного бізнесмена можуть відправити до США.
Також у випуску:
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, що передбачає змінення санкційного механізму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу.
Джерело: 24 канал
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