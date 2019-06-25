19:46
25 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ображені почуття Путіна. Підвищена безпека через грузинське вино в Росії
      Вєсті Кремля
      22:18, 24 червня
      Вєсті. UA: Цікавий спосіб відновлення Донбасу Коломойським. Український Амстердам Саакашвілі
      Вєсті.UA
      19:48, 24 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 18:00: Співпраця Зеленського з олігархами. Рішення суду Австрії щодо Фірташа

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 червня станом на 18:00 – президент Володимир Зеленський домовився з українськими олігархами про те, що вони економічно допоможуть Україні. Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа. Тож, якщо міністр юстиції Австрії підпише відповідний документ, вже у липні одіозного бізнесмена можуть відправити до США.

      Також у випуску:

      Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, що передбачає змінення санкційного механізму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу.

      blog_ava
      Як приготувати смачний пиріг з вишнею: простий рецепт випічки
      сьогодні
      11419
      Теги: Випуск новин Володимир Зеленський Дмитро Фірташ Австрія Новини США
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Приклад безкарності за часів Порошенка: чому одіозний Андрій Клюєв може повернутися в Україну
      сьогодні , 18:30 Приклад безкарності за часів Порошенка: чому одіозний Андрій Клюєв може повернутися в Україну
      Сергій Лещенко 165
      Екстрадиція Дмитра Фірташа у США: що відомо про справу
      сьогодні , 18:15 Екстрадиція Дмитра Фірташа у США: що відомо про справу
      Яніна Ткачук 1815
      Сонце, море та гроші: як заробляти на нерухомості в Грузії
      сьогодні , 18:00 Сонце, море та гроші: як заробляти на нерухомості в Грузії
      Нашестя комарів: як вберегти тіло від кровопивць
      сьогодні , 18:00 Нашестя комарів: як вберегти тіло від кровопивць
      Юлія Девда 200
      Квартира в стилі еко: 5 простих лайфхаків під силу кожному
      сьогодні , 17:32 Квартира в стилі еко: 5 простих лайфхаків під силу кожному
      349
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук