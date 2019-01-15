Випуск новин за 18:00: "Технічні кандидати" в президенти. Доля полонених Росією моряків

У випуску новин за 15 січня станом на 18:00 – два значення поняття "технічні кандидати": ті, які балотуються під своїм іменем, проте таємно представляють інтереси інших людей, і ті, які балотуються з прицілом на вибори у Раду. У Москві суд над полоненими моряками продовжив присуд утримання під вартою ще на три місяці для 12 українців. Долю решти вирішуватимуть наступного дня, втім, вона очевидна.

Також у випуску: Лавру хотів спалити безхатько, – поліція. Батьки полонених моряків не мають зв'язку з своїми дітьми. Олег Ярошевич із "АвтоЄвроСили" самовисуватиметься як кандидат у президенти.