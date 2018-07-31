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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ
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ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

Випуск новин за 18:00: В Харкові збили дитину. Суд над Манафортом

Випуск новин 23 Читать новость на русском

У випуску новин за 31 липня станом на 18:00 – на Харківщині жінка-водій на смерть збила 10-річного хлопчика на пішохідному переході. Він від отриманих тяжких травм помер у кареті швидкої медичної допомоги. У США 31 липня судитимуть того, хто допоміг Януковичу прийти до влади – Пола Манафорта, який також був керівником виборчого штабу Дональда Трампа.

Також у випуску:

Ветерана АТО Віталія Олешко з позивним "Сармат" вбили у Бердянську двома пострілами у спину на очах у дружини.

У Херсоні облили кислотою активістку Катерину Гандзюк.

Бойовики вже декілька днів обстрілюють Мар'їнку.

Теги: Випуск новин Судді Новини Харкова Діти і неповнолітні Пол Манафорт Новини США
Джерело: 24 канал
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