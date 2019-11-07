Випуск новин за 18:00: Вибухи боєприпасів у мирних містах. Стрілянина між сусідами

У випуску новин за 7 листопада станом на 18:00 – Під Києвом невідомий кинув вибухівку в автівку фармацевтичного бізнесмена Ігоря Сала. Чоловік отримав травми, але загинув його водій. Це вже далеко не перший випадок нападів на підприємців з використання боєприпасів. В багатоквартирному будинку на Борщагівці мешканець відкрив вогонь по сусідах.

Також у випуску: Ляшко побився з Герусом через поправку, яка дозволяє експорт електроенергіїз Росії.