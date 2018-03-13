Випуск новин за 18:00: Відлига на Черкащині. Українські біатлоністи не поїдуть у Росію
Випуск новин 19:48, сьогодні 52 Читать новость на русском
У випуску новин за 13 березня станом на 18:00 – через відлигу на Черкащині село Степанки щовесни перетворюється на озеро. Збірна України з біатлону не поїде на 9-ий етап Кубка світу, що відбудеться в російській Тюмені.
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Джерело: 24 Канал
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