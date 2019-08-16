Випуск новин за 18:00: Загибель ветерана АТО у ДТП. Балуха вивезли до Москви
У випуску новин за 15 серпня станом на 18:00 – вижив після поранення на Сході, але загинув в ДТП. На Львівщині загинув 28-річний ветеран АТО Володимир Вінярський. Володимира Балуха привезли до Москви. Досі його утримували у колонії міста Торжок, що у Тверській області. Сьогодні ж адвокатка Ольга Дінзе розповіла, що його етапували.
Також у випуску:
У Чернігові обиратимуть запобіжний захід Юрію Гримчаку.
В Одесі перенесли суд у справі організатора вбивства Катерини Гандзюк.
Суд у Москві розглядає апеляцію у справі полонених моряків.
сьогодні
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі