19:06
16 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: ОМОН планує переворот у Росії. Путін знайшов собі балерину
      Вєсті Кремля
      21:19, 15 серпня
      Вєсті. UA: Чому Рабінович говорить російською. Гримчак серед ясного неба
      Вєсті.UA
      19:56, 15 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 18:00: Загибель ветерана АТО у ДТП. Балуха вивезли до Москви

      Випуск новин 9 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 серпня станом на 18:00 – вижив після поранення на Сході, але загинув в ДТП. На Львівщині загинув 28-річний ветеран АТО Володимир Вінярський. Володимира Балуха привезли до Москви. Досі його утримували у колонії міста Торжок, що у Тверській області. Сьогодні ж адвокатка Ольга Дінзе розповіла, що його етапували.

      Також у випуску:

      У Чернігові обиратимуть запобіжний захід Юрію Гримчаку.

      В Одесі перенесли суд у справі організатора вбивства Катерини Гандзюк.

      Суд у Москві розглядає апеляцію у справі полонених моряків.

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: офіційно
      сьогодні
      4507
      Теги: Володимир Балух Випуск новин Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Как автор адаптировал свою книгу для разных стран, чтобы сберечь репутацию
      сьогодні , 18:00 Как автор адаптировал свою книгу для разных стран, чтобы сберечь репутацию
      Павло Казарін 62
      Чому зростає економіка України і що буде далі, – Bloomberg
      сьогодні , 17:35 Чому зростає економіка України і що буде далі, – Bloomberg
      Світові Медіа 922
      Що таке панельні будинки: які їхні переваги, недоліки і особливості
      сьогодні , 15:31 Що таке панельні будинки: які їхні переваги, недоліки і особливості
      525
      Зелений тариф: що це таке
      сьогодні , 14:00 Зелений тариф: що це таке
      Поощряем убийц украинцев: террориста Кирсанова выпустили на свободу
      сьогодні , 14:00 Поощряем убийц украинцев: террориста Кирсанова выпустили на свободу
      Юрій Бутусов 1401
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук