Випуск новин за 18:00: Загибель ветерана АТО у ДТП. Балуха вивезли до Москви

У випуску новин за 15 серпня станом на 18:00 – вижив після поранення на Сході, але загинув в ДТП. На Львівщині загинув 28-річний ветеран АТО Володимир Вінярський. Володимира Балуха привезли до Москви. Досі його утримували у колонії міста Торжок, що у Тверській області. Сьогодні ж адвокатка Ольга Дінзе розповіла, що його етапували.

Також у випуску: У Чернігові обиратимуть запобіжний захід Юрію Гримчаку. В Одесі перенесли суд у справі організатора вбивства Катерини Гандзюк. Суд у Москві розглядає апеляцію у справі полонених моряків.

Джерело: 24 канал