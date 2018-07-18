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Випуск новин за 18:00: Загиблі в окупованому Єнакієво. Затримання сутенерів у Борисполі

Випуск новин 48 Читать новость на русском

У випуску новин за 18 липня станом на 18:00 – в окупованому Єнакієвому під час робіт на насосній станції загинули четверо людей, це двоє жінок і двоє чоловіків віком від 22 до 57 років. У Борисполі затримали чоловіків, які продавали українських дівчат в сексуальне рабство, трьох сутенерів оперативники схопили просто в терміналі аеропорту.

Також у випуску:

Смертельне ДТП у Полтаві.

Відставка Віктора Олефіра.

Нові деталі отруєння дітей у дитячих таборах на Київщині та Донеччині.

Теги: Випуск новин Кримінальні новини Війна на Донбасі Новини Борисполя
Джерело: 24 канал
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