Випуск новин за 18:00: Загиблі в окупованому Єнакієво. Затримання сутенерів у Борисполі
У випуску новин за 18 липня станом на 18:00 – в окупованому Єнакієвому під час робіт на насосній станції загинули четверо людей, це двоє жінок і двоє чоловіків віком від 22 до 57 років. У Борисполі затримали чоловіків, які продавали українських дівчат в сексуальне рабство, трьох сутенерів оперативники схопили просто в терміналі аеропорту.
Також у випуску:
Смертельне ДТП у Полтаві.
Відставка Віктора Олефіра.
Нові деталі отруєння дітей у дитячих таборах на Київщині та Донеччині.
Джерело: 24 канал
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