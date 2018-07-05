Випуск новин за 18:00: Закон про нацбезпеку. Зустріч Сенцова з сестрою

Випуск новин за 18:00: Закон про нацбезпеку. Зустріч Сенцова з сестроюВипуск новин 20
У випуску новин за 5 липня станом на 18:00 – Президент України Петро Порошенко підписав схвалений раніше Верховною Радою законопроект №8068 про національну безпеку України. Український політв'язень, режисере Олега Сенцова зустрівся із своєю двоюрідною сестрою Наталією Каплан. Зустріч відбулася вперше за 4 роки у колонії в Лабитнангі.
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Джерело: 24 канал
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