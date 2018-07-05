Випуск новин за 18:00: Закон про нацбезпеку. Зустріч Сенцова з сестрою

У випуску новин за 5 липня станом на 18:00 – Президент України Петро Порошенко підписав схвалений раніше Верховною Радою законопроект №8068 про національну безпеку України. Український політв'язень, режисере Олега Сенцова зустрівся із своєю двоюрідною сестрою Наталією Каплан. Зустріч відбулася вперше за 4 роки у колонії в Лабитнангі.

Також у випуску: Рада рекомендує створити музей на Поштовій площі у Києві. Холодницький вимагає не брати в якості доказів плівки з його кабінету. У Європарламенті затвердили нові правила в'їзду до Шенгену.