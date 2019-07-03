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      КАНАДА АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 18:00: Законопроект Богомолець. Підсумки візиту Зеленського до Канади

      Випуск новин 34 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 липня станом на 18:00 – нардепка Ольга Богомолець зареєстрували законопроект про очищення української мови від матюків – "Про протидію лихослів'ю". Володимир Зеленський здійснив перший офіційний візит до Канади. У підсумку уряд Канади дасть Україні 25 мільйонів на реформи, бронетехніку, а також впровадить спрощену процедуру в'їзду для молодих українців.

      Також у випуску:

      ЦВК ще можуть скасувати реєстрацію проросійських кандидатів Андрія Клюєва та Анатолія Шарія. Про це заявили в Верховному суді, де й ухвалили рішення на їх користь.

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      Теги: Ольга Богомолець Володимир Зеленський Випуск новин Законодавство Канада
      Джерело: 24 канал
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