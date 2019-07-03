Випуск новин за 18:00: Законопроект Богомолець. Підсумки візиту Зеленського до Канади

У випуску новин за 3 липня станом на 18:00 – нардепка Ольга Богомолець зареєстрували законопроект про очищення української мови від матюків – "Про протидію лихослів'ю". Володимир Зеленський здійснив перший офіційний візит до Канади. У підсумку уряд Канади дасть Україні 25 мільйонів на реформи, бронетехніку, а також впровадить спрощену процедуру в'їзду для молодих українців.

Також у випуску: ЦВК ще можуть скасувати реєстрацію проросійських кандидатів Андрія Клюєва та Анатолія Шарія. Про це заявили в Верховному суді, де й ухвалили рішення на їх користь.

Джерело: 24 канал