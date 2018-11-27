Випуск новин за 18:00: Запобіжний захід для моряків. Що означає воєнний стан

У випуску новин за 27 листопада станом на 18:00 – так званий суд окупованого Сімферополя цілий день судить українських моряків, вже обрали запобіжний захід 12 українським морякам. Воєнний стан в Україні на території 10-ти областей, згідно із указом Президента, планують запровадити з 28 листопада на 30 днів.

Також у випуску: Парламентські пристратсі: двічі під час засідання нардепи і президент разом з ними посварилися через лайку. Курйози воєнного стану: в офіційній газеті уряду "Урядовому кур’єрі" вийшов неправильний указ Президента. Гість програми про воєнний стан – військовий експерт, блогер Олександр Сурков. Включення телефоном про арешт українських моряків: заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.