Випуск новин за 18:00: Запобіжний захід для моряків. Що означає воєнний стан
У випуску новин за 27 листопада станом на 18:00 – так званий суд окупованого Сімферополя цілий день судить українських моряків, вже обрали запобіжний захід 12 українським морякам. Воєнний стан в Україні на території 10-ти областей, згідно із указом Президента, планують запровадити з 28 листопада на 30 днів.
Також у випуску:
Парламентські пристратсі: двічі під час засідання нардепи і президент разом з ними посварилися через лайку.
Курйози воєнного стану: в офіційній газеті уряду "Урядовому кур’єрі" вийшов неправильний указ Президента.
Гість програми про воєнний стан – військовий експерт, блогер Олександр Сурков.
Включення телефоном про арешт українських моряків: заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.
Джерело: 24 канал
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