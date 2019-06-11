Випуск новин за 18:00: Засідання КСУ щодо розпуску Ради. Звільнення від Зеленського

У випуску новин за 11 червня станом на 18:00 – Конституційний суд вирішує, чи законно новий президент розпустив Верховну Раду. Прийшов на засідання і Зеленський, там він виголосив короткий спіч. Президент провів кадрові звільнення. Так, Зеленський звільнив 15 губернаторів і 7 посадовців СБУ. А також підготував подання на звільнення Луценка та Клімкіна.

Також у випуску: Влаштовують прогулянки на катері та безкоштовні концерти: як мажоритарники працюють на своїх округах? Зеленський зробив скандальні призначення, зокрема Бухарєв став головою Служби зовнішньої розвідки.

Джерело: 24 канал