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      Випуск новин за 18:00: Засідання КСУ щодо розпуску Ради. Звільнення від Зеленського

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 червня станом на 18:00 – Конституційний суд вирішує, чи законно новий президент розпустив Верховну Раду. Прийшов на засідання і Зеленський, там він виголосив короткий спіч. Президент провів кадрові звільнення. Так, Зеленський звільнив 15 губернаторів і 7 посадовців СБУ. А також підготував подання на звільнення Луценка та Клімкіна.

      Також у випуску:

      Влаштовують прогулянки на катері та безкоштовні концерти: як мажоритарники працюють на своїх округах?

      Зеленський зробив скандальні призначення, зокрема Бухарєв став головою Служби зовнішньої розвідки.

      blog_ava
      Зеленський знову пропонує Раді звільнити Клімкіна і призначити главою МЗС Пристайка
      сьогодні
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      Теги: Володимир Зеленський Конституційний суд Випуск новин Розпуск Ради
      Джерело: 24 канал
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