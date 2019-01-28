Випуск новин за 18:00: Заява Вакарчука. Висунення Порошенка на другий термін
У випуску новин за 28 січня станом на 18:00 – український музикант Святослав Вакарчук офіційно заявив, що вирішив не балотуватися на посаду президента у 2019 році. Чинний президент України Петро Порошенко зібрався йти на другий термін як самовисуванець.
Також у випуску:
НАЗК продовжує перевіряти доходи кандидатів на посаду Президента України.
Джерело: 24 канал
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