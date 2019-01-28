Випуск новин за 18:00: Заява Вакарчука. Висунення Порошенка на другий термін

У випуску новин за 28 січня станом на 18:00 – український музикант Святослав Вакарчук офіційно заявив, що вирішив не балотуватися на посаду президента у 2019 році. Чинний президент України Петро Порошенко зібрався йти на другий термін як самовисуванець.

Також у випуску: НАЗК продовжує перевіряти доходи кандидатів на посаду Президента України.