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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Випуск новин за 18:00: Зеленський в Борисполі. Парад на День Незалежності

      Випуск новин 4 Читать новость на русском

      У випуску новин за 10 липня станом на 18:00 – Володимир Зеленський приїхав в Бориспіль представити губернатора Київщини і під час зустрічі вигнав із зали секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка. Зеленський вирішив скасувати парад на День Незалежності. Категорично проти виступив прем'єр та спікер. Чимало звичайних українців також розкритикували таку ідею.

      Також у випуску:

      Соціологи представили нові рейтинги партій.

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      Іди гуляй, Господи, – Зеленський вигнав із зустрічі раніше засудженого чиновника: відео
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      Теги: Випуск новин Володимир Зеленський День Незалежності
      Джерело: 24 канал
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