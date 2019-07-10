Випуск новин за 18:00: Зеленський в Борисполі. Парад на День Незалежності

У випуску новин за 10 липня станом на 18:00 – Володимир Зеленський приїхав в Бориспіль представити губернатора Київщини і під час зустрічі вигнав із зали секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка. Зеленський вирішив скасувати парад на День Незалежності. Категорично проти виступив прем'єр та спікер. Чимало звичайних українців також розкритикували таку ідею.

Також у випуску: Соціологи представили нові рейтинги партій.

Джерело: 24 канал