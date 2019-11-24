20:12
24 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОЛОДОМОР РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Атака клонів в РФ. Росія-Куба вперед по шпалах
      Вєсті Кремля
      14:45, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: "Санта-барбара" Тимошенко та Зеленського. Економічні лайфхаки від "слуг народу"
      Вєсті.UA
      12:32, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      ГОЛОДОМОР РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Випуск новин за 19:00: Боротьба з депресією. Дитячий омбудсмен потрапив у аварію

      Випуск новин 13 Читать новость на русском

      У випуску новин за 24 листопада станом на 19:00 – лінь, хандра, не хочеться працювати – симптоми осінньої депресії. Проте психологи кажуть, восени, коли мало сонця, це звичне явище. Дитячий омбудсмен із синами потрапив у аварію. Зараз за життя уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби та його старшого сина Тимофія борються медики.

      Також у випуску:

      Сотня жителів Запоріжжя вийшли прибрати місто.

      У Конго літак упав на густонаселений район міста.

      Україну без Криму зобразили у відеоролику, який випустило авторитетне британське видання The Economist.

      У Росії вручили премію "Золотий грамофон": хто з українців отримав відзнаку
      сьогодні
      5623
      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чому львів'янин вбив радянського дипломата та що пообіцяв Зеленський– відео тижня
      сьогодні , 19:30 Чому львів'янин вбив радянського дипломата та що пообіцяв Зеленський– відео тижня
      Марія Лелека 376
      Роковини смерті легендарного музиканта: що ви знаєте про Фредді Мерк'юрі?
      сьогодні , 18:01 Роковини смерті легендарного музиканта: що ви знаєте про Фредді Мерк'юрі?
      3 10477
      Дань, наемничество и терроризм, или Источники российской экономики
      сьогодні , 16:00 Дань, наемничество и терроризм, или Источники российской экономики
      Сергій Климовський 1054
      Імпортні ліки в українських аптеках: що відомо про якість та правила ввезення
      сьогодні , 12:00 Імпортні ліки в українських аптеках: що відомо про якість та правила ввезення
      Максим Багрєєв 2309
      Головні новини 23 листопада: вшанування жертв Голодомору, місія МВФ покинула Київ
      сьогодні , 09:04 Головні новини 23 листопада: вшанування жертв Голодомору, місія МВФ покинула Київ
      Емал Набі 1670
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук