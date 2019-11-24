Випуск новин за 19:00: Боротьба з депресією. Дитячий омбудсмен потрапив у аварію

У випуску новин за 24 листопада станом на 19:00 – лінь, хандра, не хочеться працювати – симптоми осінньої депресії. Проте психологи кажуть, восени, коли мало сонця, це звичне явище. Дитячий омбудсмен із синами потрапив у аварію. Зараз за життя уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби та його старшого сина Тимофія борються медики.

Також у випуску: Сотня жителів Запоріжжя вийшли прибрати місто. У Конго літак упав на густонаселений район міста. Україну без Криму зобразили у відеоролику, який випустило авторитетне британське видання The Economist.