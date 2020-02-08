Випуск новин за 19:00: Бойовик-смертник на окупованому Донбасі. Загиблі від коронавірусу
У випуску новин за 8 лютого станом на 19:00 – розстріляв чотирьох і застрелився сам. В окупованому Донецьку співробітник так званого "Міністерства державної безпеки ДНР" вчинив криваву перестрілку. Вперше жертвами коронавірусу стали іноземці. В Ухані померли громадянинка США та чоловік з Японії.
Також у випуску:
Двоє з п’яти ексберкутівців Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, яких у грудні передали в ОРДЛО в рамках обміну, повернулися до столиці України.
Помічник президента Андрій Єрмак сподівається домовитися про вибори на Донбасі вже на наступній зустрічі у Нормандському форматі.
Український президент зустрівся із Папою Римським Франциском.
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