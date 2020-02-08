20:13
8 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Бог в законі РФ. Магічні ритуали РПЦ
      Вєсті Кремля
      14:03, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Майстриня кунг-фу Луценко. Скульптура Киви у Бердянську
      Вєсті.UA
      20:03, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      СТРІЛЯНИНА У ТАЇЛАНДІ РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС 2020 ДІЯ

      Випуск новин за 19:00: Бойовик-смертник на окупованому Донбасі. Загиблі від коронавірусу

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 лютого станом на 19:00 – розстріляв чотирьох і застрелився сам. В окупованому Донецьку співробітник так званого "Міністерства державної безпеки ДНР" вчинив криваву перестрілку. Вперше жертвами коронавірусу стали іноземці. В Ухані померли громадянинка США та чоловік з Японії.

      Також у випуску:

      Двоє з п’яти ексберкутівців Олександр Маринченко та Сергій Тамтура, яких у грудні передали в ОРДЛО в рамках обміну, повернулися до столиці України. 

      Помічник президента Андрій Єрмак сподівається домовитися про вибори на Донбасі вже на наступній зустрічі у Нормандському форматі.

      Український президент зустрівся із Папою Римським Франциском.

      СБУ виявила імітацію ремонту літаків в аеропортах Одеси та Києва: що відомо
      сьогодні
      3744
      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:00 Орли Авакова в ділі: як горе-поліцейські накрили приватний дитсадок
      Віталій Шабунін 1296
      сьогодні , 12:00 Фейки, боти та досвідченні тролі: чому соцмережі небезпечні для українських військових
      АрміяInform 285
      сьогодні , 09:00 Дестабілізація Балкан: як церква стала зброєю Росії
      Олександр Коваленко 1143
      сьогодні , 06:43 Як зміняться ціни на проїзні квитки у Києві: інфографіка
      Альона Захарова 3028
      сьогодні , 00:30 Путин против Водонаевой: сумеет ли звезда "Дома-2" победить диктатора
      Іван Яковина 3698
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук