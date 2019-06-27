Випуск новин за 19:00: Брифінг Зеленського. Погода в Україні

У випуску новин за 27 червня станом на 19:00 – Володимир Зеленський скликав брифінг через скандал, який спалахнув між ним та головою МЗС Павлом Клімкіним. Президент звинуватив міністра в тому, що той без його відома відповів на ноту щодо звільнення українських моряків. Після тижневої спеки синоптики прогнозують довгоочікувані похолодання та дощі майже по всій території країни.

Також у випуску: На фронті проросійські бойовики щодня демонструють все більшу активність, 26 червня вони 39 разів обстріляли позиції ООС. До кінця жовтня зі столичного метро зникнуть жетони. На Черкащині люди вирішили самостійно облаштувати пляж. У Львові триває Leopolis Jazz Fest: головну сцену міста відкрив французький піаніст Андріен Бранді.

Джерело: 24 канал