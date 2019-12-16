Випуск новин за 19:00: Демонізація образу учасників бойових дій. Закон про ринок землі
У випуску новин 16 грудня станом на 19:00 – резонансні справи, де головними антагоністами стали учасники бойових дій на Сході, все частіше на слуху. Реакції у суспільстві і у самому ветеранському середовищі контрастні. Нардепи розглянуть законопроєкт про ринок землі у другому читанні. Від нього залежатиме, чи продаватимуть і купуватимуть українські чорноземи сільськогосподарського призначення.
Також у випуску:
Доля інтернету в столичному метрополітені.
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