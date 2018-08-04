Випуск новин за 19:00: Елітні авто за ціною "Жигулів". Безалкогольний фестиваль у Луцьку

У випуску новин за 4 серпня станом на 19:00 – деяким чиновникам вдається купити новенький "Ягуар", "Лексус", "Ауді" та навіть "Теслу" всього за 50 тисяч гривень. Таких елітних авто за ціною "Жигулів" торік посадовці накупували майже тисячу. У Луцьку стартував фестиваль "Бандерштадт".

Також у випуску: В Одесі школярки познущалися над одноліткою. Дівчину повалили на землю та почали бити ногами. Особи нападниць вже встановили. У селі Чаплинка на Херсонщині п'яний військовий комісар збив молоде подружжя на смерть. В ООН закликали Україну розслідувати напади на громадських активістів. У Москві активісти влаштували акцію на підтримку Олега Сенцова.