Випуск новин за 19:00: Елітні авто за ціною "Жигулів". Безалкогольний фестиваль у Луцьку
У випуску новин за 4 серпня станом на 19:00 – деяким чиновникам вдається купити новенький "Ягуар", "Лексус", "Ауді" та навіть "Теслу" всього за 50 тисяч гривень. Таких елітних авто за ціною "Жигулів" торік посадовці накупували майже тисячу. У Луцьку стартував фестиваль "Бандерштадт".
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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