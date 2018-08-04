21:29
4 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
29°C 17°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    24°C 19°C
  • вівторок
    25°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Випуск новин за 19:00: Елітні авто за ціною "Жигулів". Безалкогольний фестиваль у Луцьку

Випуск новин 38 Читать новость на русском

У випуску новин за 4 серпня станом на 19:00 – деяким чиновникам вдається купити новенький "Ягуар", "Лексус", "Ауді" та навіть "Теслу" всього за 50 тисяч гривень. Таких елітних авто за ціною "Жигулів" торік посадовці накупували майже тисячу. У Луцьку стартував фестиваль "Бандерштадт".

Також у випуску:

В Одесі школярки познущалися над одноліткою. Дівчину повалили на землю та почали бити ногами. Особи нападниць вже встановили.

У селі Чаплинка на Херсонщині п'яний військовий комісар збив молоде подружжя на смерть.

В ООН закликали Україну розслідувати напади на громадських активістів. 

У Москві активісти влаштували акцію на підтримку Олега Сенцова. 

Теги: Новини Луцька Випуск новин Авто
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як "Народний фронт" і Аваков вирішили подоїти держбюджет і "Адміністрацію морських портів"
сьогодні, 21:00 Як "Народний фронт" і Аваков вирішили подоїти держбюджет і "Адміністрацію морських портів"
Сергій Лещенко
Суд або труна: як місцеві царьки з дозволу Києва розправляються з активістами
сьогодні, 20:00 Суд або труна: як місцеві царьки з дозволу Києва розправляються з активістами
Дмитро Гнап
США подготовили для РФ "разрушительные" санкции
сьогодні, 19:01 США подготовили для РФ "разрушительные" санкции
Злой Одессит
Торгівля на крові: як Україна купляє вугілля у терористів і фінансує війну на Донбасі
сьогодні, 18:00 Торгівля на крові: як Україна купляє вугілля у терористів і фінансує війну на Донбасі
Віталій Дейнега
Як пережити спеку: дієві поради
сьогодні, 17:02 Як пережити спеку: дієві поради
Анна Косинська 1 6369
Випуск новин за 11:00: Вшанування Небесної Сотні. Наслідки обстрілів у зоні АТО
 20 лютого , 12:11
Випуск новин за 20:00: Літак з українцями прибув з Кабулу. Жахлива історія на Дніпропетровщині
 23 січня , 20:54
Випуск новин за 15:00: Аварія в Рівному. Авіасполучення з Грузією
 2 січня , 16:14
Випуск новин за 17:00: Обстріл автобуса з цивільними на Донеччині. Негода в Україні
 21 січня , 17:54
Випуск новин 21 травня станом на 13:00
 21 травня 2016 , 13:54
Випуск новин 22 вересня станом на 15:00
 22 вересня 2014 , 16:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук