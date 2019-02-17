Випуск новин за 19:00: Фейкова тривога на Тернопільщині. Чи визнають ПЦУ інші церкви
У випуску новин за 17 лютого станом на 19:00 – у прямому ефірі "UA: Тернопіль" спрацювала система оповіщення про радіаційне забруднення. Ймовірно, що це було зовнішнє втручання, пояснили в ОДА. Проте чиновники не виключають й збою у програмі. Окрім ПЦУ у православному світі існує 14 автокефальних церков, які мають визнати українську як собі рівну. Однак не всі готові це зробити.
Також у випуску:
Винуватець смертельної ДТП у Києві, в якому загинула пасажирка таксі, прийшов з повинною до поліції.
Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню: один військовослужбовець ЗСУ загинув, двоє поранені.
Рятувальники знайшли туристку, яка напередодні заблукала у горах на Закарпатті.
Четверта громада на Одещині перейшла до помісної церкви України.
Джерело: 24 канал
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