Випуск новин за 19:00: Фейкова тривога на Тернопільщині. Чи визнають ПЦУ інші церкви

У випуску новин за 17 лютого станом на 19:00 – у прямому ефірі "UA: Тернопіль" спрацювала система оповіщення про радіаційне забруднення. Ймовірно, що це було зовнішнє втручання, пояснили в ОДА. Проте чиновники не виключають й збою у програмі. Окрім ПЦУ у православному світі існує 14 автокефальних церков, які мають визнати українську як собі рівну. Однак не всі готові це зробити.

Також у випуску: Винуватець смертельної ДТП у Києві, в якому загинула пасажирка таксі, прийшов з повинною до поліції. Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню: один військовослужбовець ЗСУ загинув, двоє поранені. Рятувальники знайшли туристку, яка напередодні заблукала у горах на Закарпатті. Четверта громада на Одещині перейшла до помісної церкви України.