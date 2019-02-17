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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 19:00: Фейкова тривога на Тернопільщині. Чи визнають ПЦУ інші церкви

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 лютого станом на 19:00 – у прямому ефірі "UA: Тернопіль" спрацювала система оповіщення про радіаційне забруднення. Ймовірно, що це було зовнішнє втручання, пояснили в ОДА. Проте чиновники не виключають й збою у програмі. Окрім ПЦУ у православному світі існує 14 автокефальних церков, які мають визнати українську як собі рівну. Однак не всі готові це зробити.

      Також у випуску: 

      Винуватець смертельної ДТП у Києві, в якому загинула пасажирка таксі, прийшов з повинною до поліції.

      Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню: один військовослужбовець ЗСУ загинув, двоє поранені. 

      Рятувальники знайшли туристку, яка напередодні заблукала у горах на Закарпатті.

      Четверта громада на Одещині перейшла до помісної церкви України.

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      Теги: Випуск новин Тернопіль Новини України Православна церква України
      Джерело: 24 канал
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