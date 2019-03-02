Випуск новин за 19:00: Гроші для України від ЄС. П'ять років окупації Криму
У випуску новин за 2 березня станом на 19:00 – Європейський Союз виділить 50 мільйонів євро на підтримку безпеки Азовського узбережжя України. Журналісти з'ясували, з якими проблемами стикаються кримчани після окупації півострову.
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Джерело: 24 канал
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