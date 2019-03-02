Випуск новин за 19:00: Гроші для України від ЄС. П'ять років окупації Криму

У випуску новин за 2 березня станом на 19:00 – Європейський Союз виділить 50 мільйонів євро на підтримку безпеки Азовського узбережжя України. Журналісти з'ясували, з якими проблемами стикаються кримчани після окупації півострову.

Також у випуску: До України знову йде похолодання, уже 3 березня температура по всій території України значно понизиться. Дмитро Гнап відкликає свою кандидатуру на пост президента, а партія "Сила людей" виходить із виборчого процесу. У Броварах на Київщині поліцейський за кермом автомобіля збив чоловіка на пішохідному переході. Потерпілий одразу помер на місці. У Франції вже 16-ті вихідні поспіль тривають протести "жовтих жилетів".