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      Випуск новин за 19:00: Кандидати на місце Рябошапки. Скасування рейсів через коронавірус

      Випуск новин -

      У випуску новин за 10 березня станом на 18:00 – місце генерального прокурора пророкують одразу кільком людям – депутат від "Слуги народу" Сергію Іонушасу та чинній очільниці ДБР Ірині Венедіктовій. Через спалах коронавірусу авіакомпанії почали скорочувати та скасовувати рейси. Так, український авіаперевізник МАУ зменшить кількість рейсів до 16 країн.

      Також у випуску:

      У МЗС радять не літати до країн, де виявлено спалах коронавірусу, а тим хто вже перебуває у таких закликають звернутися до консульства, чи посольства України та повідомити місце свого перебування.

      Суд обрав народній депутатці Софії Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. 

      Коронавірус продовжує впливати і на світову економіку, а відтак у світі вже пророкують економічну кризу зразка 2008 року.

      Стрибки з ціною на нафту та падіння світових фондових ринків вплинули на українську економіку та курс валют. Станом на зараз один долар коштує майже 26 гривень.

      Вихідні дні у березні 2020: які святкові дні чекають українців
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      Теги: авіація Руслан Рябошапка Випуск новин
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