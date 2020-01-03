Випуск новин за 19:00: Кількість слідчих у "справах Майдану". Зміна ціни на нафту

У випуску новин за 3 січня станом на 19:00 – кількість слідчих у "справах Майдану" планують збільшити у ДБР. Про це заявила тимчасова виконувачка обов'язків директора відомства Ірина Венедіктова. Після вбивства генерала Сулеймані ціни на нафту у світі зросли на 3%. Так ринок відреагував на можливі перебоїв з поставками палива. Крім того, зросло в ціні і золото.

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