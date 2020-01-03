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      ІРАК НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Випуск новин за 19:00: Кількість слідчих у "справах Майдану". Зміна ціни на нафту

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 січня станом на 19:00 – кількість слідчих у "справах Майдану" планують збільшити у ДБР. Про це заявила тимчасова виконувачка обов'язків директора відомства Ірина Венедіктова. Після вбивства генерала Сулеймані ціни на нафту у світі зросли на 3%. Так ринок відреагував на можливі перебоїв з поставками палива. Крім того, зросло в ціні і золото.

      Також у випуску:

      Російські найманці двічі обстрілювали українських захисників.

      У Черкасах закликають долучатися до акції "Територія добра" – запрошувати до себе в гості людей з інвалідністю.

      Протистояння США та Ірану: до чого призведе вбивство в Багдаді.

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      Теги: Випуск новин Нафта Революція Гідності
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