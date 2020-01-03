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      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
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      Выпуск новостей за 19:00: Количество следователей по "делам Майдана". Изменение цены на нефть

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      В выпуске новостей за 3 января по состоянию на 19:00 – количество следователей в "делах Майдана" планируют увеличить в ГБР. Об этом заявила временная исполняющая обязанности директора ведомства Ирина Венедиктова. После убийства генерала Сулеймани цены на нефть в мире выросли на 3%. Так рынок отреагировал на возможные перебои с поставками топлива. Кроме того, выросло в цене и золото.

      Также в выпуске:

      Российские наемники дважды обстреливали украинских защитников.

      В Черкассах призывают участвовать в акции "Территория добра" – приглашать к себе в гости людей с инвалидностью.

      Противостояние США и Ирана: к чему приведет убийство в Багдаде.

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      Теги: Революция достоинства Выпуск новостей нефть
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