Выпуск новостей за 19:00: Количество следователей по "делам Майдана". Изменение цены на нефть

В выпуске новостей за 3 января по состоянию на 19:00 – количество следователей в "делах Майдана" планируют увеличить в ГБР. Об этом заявила временная исполняющая обязанности директора ведомства Ирина Венедиктова. После убийства генерала Сулеймани цены на нефть в мире выросли на 3%. Так рынок отреагировал на возможные перебои с поставками топлива. Кроме того, выросло в цене и золото.

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