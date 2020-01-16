Випуск новин за 19:00: Легалізація грального бізнесу. Локації для купання на Водохреща
У випуску новин за 16 січня станом на 19:00 – у Верховній Раді 260 народних депутатів проголосували за легалізацію грального бізнесу. Грати в азартні ігри зможуть лише ті, кому вже виповнився 21 рік. У Києві облаштували 16 локацій, де на Водохреща зможуть скупатися всі охочі. Дно річки інспектують водолази.
Також у випуску:
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