Випуск новин за 19:00: Легалізація грального бізнесу. Локації для купання на Водохреща

У випуску новин за 16 січня станом на 19:00 – у Верховній Раді 260 народних депутатів проголосували за легалізацію грального бізнесу. Грати в азартні ігри зможуть лише ті, кому вже виповнився 21 рік. У Києві облаштували 16 локацій, де на Водохреща зможуть скупатися всі охочі. Дно річки інспектують водолази.

Також у випуску: Проросійські бойовики дев'ять разів порушили режим тиші. Знову працювали снайпери. Один український захисник загинув. На першій цьогорічній зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську обговорили важливі питання. Зокрема, припинення вогню, розмінування та новий обмін полоненими. Сьогодні під час конференції голова наглядової ради "Київметробуд" Олег Токарев заявив, що в бюджеті на будівництво станції метро на житловому масиві Виноградар не дорахували півтори мільярди гривень.