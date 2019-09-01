Випуск новин за 19:00: Меморіал примирення Польщі та України. Гончарук на самокаті

У випуску новин за 1 вересня станом на 19:00 – у Другій світовій був ще один фронт протистоянь: між поляками і українцями. Бо кожна зі сторін вважала, що має право на Західну Україну. Зеленський в Польщі пообіцяв, що Україна скасує мораторій на ексгумацію польських поховань на території України. Олексій Гончарук провів екскурсію Кабміном і проїхався стінами будинку уряду на самокаті.

Також у випуску: У перші дні осені синоптики прогнозують теплу погоду з грозами. В Херсоні двоє осіб загинуло через пожежу в багатоповерхівці. Зеленський дав інтерв'ю актору, який грав у "Слузі народу".

Джерело: 24 канал