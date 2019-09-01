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      Випуск новин за 19:00: Меморіал примирення Польщі та України. Гончарук на самокаті

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 вересня станом на 19:00 – у Другій світовій був ще один фронт протистоянь: між поляками і українцями. Бо кожна зі сторін вважала, що має право на Західну Україну. Зеленський в Польщі пообіцяв, що Україна скасує мораторій на ексгумацію польських поховань на території України. Олексій Гончарук провів екскурсію Кабміном і проїхався стінами будинку уряду на самокаті.

      Також у випуску:

      У перші дні осені синоптики прогнозують теплу погоду з грозами.

      В Херсоні двоє осіб загинуло через пожежу в багатоповерхівці.

      Зеленський дав інтерв'ю актору, який грав у "Слузі народу".

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      Теги: Новини Польщі Випуск новин Олексій Гончарук
      Джерело: 24 канал
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