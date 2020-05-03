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      Випуск новин за 19:00: Мітинг приватних підприємців. Заява Лукашенка щодо параду 9 травня

      Випуск новин -

      У випуску новин за 3 квітня станом на 19:00 – підприємці вийшли на мітинги. На Майдані Незалежності та під будівлею Офісу Президента вони вимагали в уряду дозволити бізнесу працювати та послабити карантин. Президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив не скасувувати військовий парад до 9 травня. Він зазначив, що парад – це занадто "емоційна та глибоко ідеологічна річ".

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Еммануель Макрон висловив співчуття родині загиблого французького легіонера з України.

      Українські підприємці запустили сервіс з безкоштовною доставкою ліків додому.

      У Житомирі рівень води у водосховищі впав до критичної позначки.

      Український посол в Німеччині відмовився від спільної церемонії вшанування пам'яті жертв Другої світової війни з російським дипломатом.

      Теги: Новини України Новини Білорусі Олександр Лукашенко Випуск новин
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