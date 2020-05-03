Випуск новин за 19:00: Мітинг приватних підприємців. Заява Лукашенка щодо параду 9 травня

У випуску новин за 3 квітня станом на 19:00 – підприємці вийшли на мітинги. На Майдані Незалежності та під будівлею Офісу Президента вони вимагали в уряду дозволити бізнесу працювати та послабити карантин. Президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив не скасувувати військовий парад до 9 травня. Він зазначив, що парад – це занадто "емоційна та глибоко ідеологічна річ".

Також у випуску новин на 24 каналі: Еммануель Макрон висловив співчуття родині загиблого французького легіонера з України. Українські підприємці запустили сервіс з безкоштовною доставкою ліків додому. У Житомирі рівень води у водосховищі впав до критичної позначки. Український посол в Німеччині відмовився від спільної церемонії вшанування пам'яті жертв Другої світової війни з російським дипломатом.