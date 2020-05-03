Выпуск новостей за 19:00: Митинг частных предпринимателей. Заявление Лукашенко о параде 9 мая

В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 19:00 – предприниматели вышли на митинги. На Майдане Незалежности и под зданием Офиса Президента они требовали от правительства позволить бизнесу работать и ослабить карантин. Президент Беларуси Александр Лукашенко решил не отменять военный парад к 9 мая. Он отметил, что парад – это слишком "эмоциональная и глубоко идеологическая вещь".

Також у випуску новин на 24 каналі: Еммануель Макрон висловив співчуття родині загиблого французького легіонера з України. Українські підприємці запустили сервіс з безкоштовною доставкою ліків додому. У Житомирі рівень води у водосховищі впав до критичної позначки. Український посол в Німеччині відмовився від спільної церемонії вшанування пам'яті жертв Другої світової війни з російським дипломатом.