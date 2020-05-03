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      Выпуск новостей за 19:00: Митинг частных предпринимателей. Заявление Лукашенко о параде 9 мая

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 апреля по состоянию на 19:00 – предприниматели вышли на митинги. На Майдане Незалежности и под зданием Офиса Президента они требовали от правительства позволить бизнесу работать и ослабить карантин. Президент Беларуси Александр Лукашенко решил не отменять военный парад к 9 мая. Он отметил, что парад – это слишком "эмоциональная и глубоко идеологическая вещь".

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Еммануель Макрон висловив співчуття родині загиблого французького легіонера з України.

      Українські підприємці запустили сервіс з безкоштовною доставкою ліків додому.

      У Житомирі рівень води у водосховищі впав до критичної позначки.

      Український посол в Німеччині відмовився від спільної церемонії вшанування пам'яті жертв Другої світової війни з російським дипломатом.

      Теги: Новости Украины Новости Беларуси Александр Лукашенко Выпуск новостей
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