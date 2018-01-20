Випуск новин за 19:00: Наймолодший директор школи. Нова перестрілка в Одесі
Випуск новин 19:47, 20 січня 163 Читать новость на русском
У випуску новин за 20 січня станом на 19:00 – 25-річний Дмитро Ламза став наймолодшим директором школи в Україні. В Одесі п'яний чоловік із вікна багатоповерхівки відкрив вогонь по людях.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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