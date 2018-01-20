Випуск новин за 19:00: Наймолодший директор школи. Нова перестрілка в Одесі

У випуску новин за 20 січня станом на 19:00 – 25-річний Дмитро Ламза став наймолодшим директором школи в Україні. В Одесі п'яний чоловік із вікна багатоповерхівки відкрив вогонь по людях.

Також у випуску: Посольство України в Афінах закидали "коктейлями Молотова". В одеського стрілка знайшли майстерню зброї. Яку погоду прогнозують синоптики в Україні найближчим часом. Після тривалої перерви бойовики із мінометів вдарили по Щастю.