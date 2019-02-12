Випуск новин за 19:00: Незаконний бізнес на Львівщині. Найбагатший кандидат у президенти

У випуску новин за 12 лютого станом на 19:00 – на Львівщині під виглядом хворих дерев масово вирубують здорові. А після того контрабандою переправляють за кордон. Кандидати у президенти оприлюднили офіційні електронні декларації за 2017 рік. Найбагатшим кандидатом став чинний Президент України Петро Порошенко.

Також у випуску: Курс державної валюти стрімко зміцнюється.