Випуск новин за 19:00: Незаконний бізнес на Львівщині. Найбагатший кандидат у президенти
У випуску новин за 12 лютого станом на 19:00 – на Львівщині під виглядом хворих дерев масово вирубують здорові. А після того контрабандою переправляють за кордон. Кандидати у президенти оприлюднили офіційні електронні декларації за 2017 рік. Найбагатшим кандидатом став чинний Президент України Петро Порошенко.
Також у випуску:
Курс державної валюти стрімко зміцнюється.
Джерело: 24 канал
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