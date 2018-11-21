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      Випуск новин за 19:00: Нові деталі у справі Гандзюк. П'ята річниця Революції Гідності

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 листопада станом на 19:00 – 20 листопада у Києві відбулося друге засідання тимчасової слідчої комісії, яка розслідує вбивство Катерини Гандзюк та напади на інших активістів. Цього дня проходить п'ята річниця Революції Гідності. Але це не свято, хоча українці ж тоді наче перемогли та домоглися усього того, що вимагали.

      Також у випуску:

      У відреставрованому Будинку профспілок відкрили музей Революції Гідності разом з... рестораном швидкого харчування KFC.

       

      Теги: Випуск новин Євромайдан Історія Катерина Гандзюк
      Джерело: 24 Канал
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