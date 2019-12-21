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      Випуск новин за 19:00: Нові прогнози щодо гривні. IT-навчання для початківців

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 21 грудня станом на 19:00 – міністр економічного розвитку Тимофій Милованов повідомив, що в Україні прогнозують зміцнення гривні. У держбюджеті на 2020 рік зазначено, що курс офіційної валюти може коливатися від 26 до 27 гривень за долар. Завдяки системі Mate Academy кожен може безкоштовно навчатися програмувати. В академії здобуває знання і колишній депутат Єгор Соболєв.

      Також у випуску:

      Російські бойовики застосували лазерну зброю проти українських військових. 

      Україна домовилася з Росією про продовження транзиту газу.

      В Україні продовжують закривати гральні заклади. 

      Президентська партія "Слуга народу" відсвяткувала новорічний корпоратив.

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      Теги: Випуск новин Гривня Долар-Гривня Бюджет 2020 Єгор Соболєв
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