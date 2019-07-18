Випуск новин за 19:00: Обмін полоненими. Як працюватиме митниця

У випуску новин за 18 липня станом на 19:00 – з Росією досягнута домовленість про обмін: ми віддамо 208 посібників бойовиків, а окупанти віддадуть нам 69 полонених ними українців. Вже два дні як маємо в країні оновлену Державну митну службу. Податкову та Митну служби об’єднали, щоб вони ефективніше працювали. "А хабарі тепер брати не будуть", – каже Максим Нефьодов.

Також у випуску: Фінальні соцопитування від групи "Рейтинг" – 49,5% підтримки у "Слуги народу", "Опозиційна платформа – "За життя" має 10,5%, 7,7% – у "Європейської Солідарності", 6,9% у "Батьківщини" і майже 6% у "Голосу".

Джерело: 24 канал