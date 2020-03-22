Випуск новин за 19:00: Одужання найстаршої пацієнтки з коронавірусом. Зменшення донорів.
У випуску новин за 22 березня станом на 19:00 – в Італії зафіксували найстаршу жінку, яка одужала від COVID-19. Алмі Кларі Корсіні 95 років і вона проживає на Півночі країни, де найбільше випадків зараження. Кров потрібна завжди, а донорів все меншає. Всьому виною карантин: хтось не може дістатись до центру здачі, а хтось просто боїться.
Також у випуску:
Пандемія коронавірусу крокує світом і щоб її побороти застосовують не лише лікування і суворі карантинні заходи, а й карають людей за порушення режиму карантину.
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