19:40
22 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 19:00: Одужання найстаршої пацієнтки з коронавірусом. Зменшення донорів.

      Випуск новин -

      У випуску новин за 22 березня станом на 19:00 – в Італії зафіксували найстаршу жінку, яка одужала від COVID-19. Алмі Кларі Корсіні 95 років і вона проживає на Півночі країни, де найбільше випадків зараження. Кров потрібна завжди, а донорів все меншає. Всьому виною карантин: хтось не може дістатись до центру здачі, а хтось просто боїться.

      Також у випуску:

      Пандемія коронавірусу крокує світом і щоб її побороти застосовують не лише лікування і суворі карантинні заходи, а й карають людей за порушення режиму карантину.

      З Індії не можуть вилетіти 400 українців.

      В Сумах від завтра припиняє курсувати комунальний пасажирський транспорт.

      В Україні поширили фейк про одужання від коронавірусу 8 людей
      сьогодні
      Теги: Випуск новин
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Удар по малому та середньому бізнесу: як покращити фінансову ситуацію
      Тимофій Милованов
      сьогодні , 18:35 Найсмішніші меми тижня: жахливі реалії карантину та хто вбив Еріку
      Альона Захарова
      сьогодні , 18:30 "Будинок-монстр" поки не зноситимуть: судові війни довкола забудови на Подолі
      Ірина Шиба
      сьогодні , 17:50 Новини про коронавірус 22 березня: військові патрулюватимуть вулиці українських міст
      Емал Набі
      сьогодні , 17:43 Скільки українців вже евакуювали через коронавірус і з яких країн
      Вероніка Климська
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук