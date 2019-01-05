Випуск новин за 19:00: Перемовини президентів у Стамбулі. Вручення Томосу 6 січня

У випуску новин за 5 січня станом на 19:00 – президент України Петро Порошенко зустрівся з очільником Туреччини Реджепом Ердоганом. Вони обговорили забезпечення прав громадян України у Криму, а також проблему звільнення українських політв'язнів. 6 січня момент передачі Томосу від Варфоломія до Епіфанія буде офіційним стартом автокефалії ПЦУ.

Також у випуску: Як у Стамбулі відбувалося підписання Томосу про автокефалію для ПЦУ. Ще одна парафія Московського патріархату перейшла до Православної церкви України. Вартість Різдвяного столу.