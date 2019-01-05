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      ТОМОС РІЗДВО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВИБУХ У МАГНІТОГОРСЬКУ
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      Випуск новин за 19:00: Перемовини президентів у Стамбулі. Вручення Томосу 6 січня

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 січня станом на 19:00 – президент України Петро Порошенко зустрівся з очільником Туреччини Реджепом Ердоганом. Вони обговорили забезпечення прав громадян України у Криму, а також проблему звільнення українських політв'язнів. 6 січня момент передачі Томосу від Варфоломія до Епіфанія буде офіційним стартом автокефалії ПЦУ.

      Також у випуску:

      Як у Стамбулі відбувалося підписання Томосу про автокефалію для ПЦУ.

      Ще одна парафія Московського патріархату перейшла до Православної церкви України.

      Вартість Різдвяного столу.

       

      Теги: Томос Православна церква України Випуск новин Реджеп Ердоган Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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