Випуск новин за 19:00: Перемовини президентів у Стамбулі. Вручення Томосу 6 січня
У випуску новин за 5 січня станом на 19:00 – президент України Петро Порошенко зустрівся з очільником Туреччини Реджепом Ердоганом. Вони обговорили забезпечення прав громадян України у Криму, а також проблему звільнення українських політв'язнів. 6 січня момент передачі Томосу від Варфоломія до Епіфанія буде офіційним стартом автокефалії ПЦУ.
Також у випуску:
Як у Стамбулі відбувалося підписання Томосу про автокефалію для ПЦУ.
Ще одна парафія Московського патріархату перейшла до Православної церкви України.
Вартість Різдвяного столу.
Джерело: 24 канал
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