Выпуск новостей за 19:00: Переговоры президентов в Стамбуле. Вручение Томоса 6 января
В выпуске новостей за 5 января по состоянию на 19:00 – президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Они обсудили обеспечение прав граждан Украины в Крыму, а также проблему освобождения украинских политзаключенных. 6 января в момент передачи Томоса от Варфоломея к Епифанию будет официальным стартом автокефалии ПЦУ.
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Источник: 24 канал
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