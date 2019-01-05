Выпуск новостей за 19:00: Переговоры президентов в Стамбуле. Вручение Томоса 6 января

В выпуске новостей за 5 января по состоянию на 19:00 – президент Украины Петр Порошенко встретился с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Они обсудили обеспечение прав граждан Украины в Крыму, а также проблему освобождения украинских политзаключенных. 6 января в момент передачи Томоса от Варфоломея к Епифанию будет официальным стартом автокефалии ПЦУ.

Также в выпуске: Как в Стамбуле происходило подписание Томоса об автокефалии для ПЦУ. Еще один приход Московского патриархата перешел в Православную Церковь Украины. Стоимость Рождественского стола.