Випуск новин за 19:00: Підсумок робити уряду Гончарука. Таксі для жінок в Україні

У випуску новин за 24 січня станом на 19:00 – 150 днів минає від початку роботи уряду Олексія Гончарука. Журналісти дізнались, що вже встиг зробити новий Кабмін і кого таки варто було б замінити. Уже кілька тижнів рожеві таксі з рожевим автокріслом та з жінкою-водієм курсують вулицями столиці України. Вони перевозить виключно жінок та дітей.

Також у випуску: Петро Порошенко пройшов допит у Державне бюро розслідувань. Його виклик пов'язаний із розслідуванням можливої держзради під час підписання мінських угод.