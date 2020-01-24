Випуск новин за 19:00: Підсумок робити уряду Гончарука. Таксі для жінок в Україні
У випуску новин за 24 січня станом на 19:00 – 150 днів минає від початку роботи уряду Олексія Гончарука. Журналісти дізнались, що вже встиг зробити новий Кабмін і кого таки варто було б замінити. Уже кілька тижнів рожеві таксі з рожевим автокріслом та з жінкою-водієм курсують вулицями столиці України. Вони перевозить виключно жінок та дітей.
Також у випуску:
Петро Порошенко пройшов допит у Державне бюро розслідувань. Його виклик пов'язаний із розслідуванням можливої держзради під час підписання мінських угод.
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