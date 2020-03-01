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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Випуск новин за 19:00: Пошук жінки з короноварісом в Криму. Обов'язкові пандуси

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 1 березня станом на 19:00 – в окупованому Росією Севастополі розшукують жінку, яка втекла з лікарні. Її навіть оголосили у розшук, адже у медзаклад вона потрапила з підозрою на коронавірус. В дію вступив закон, який легалізує усі спеціалізовані доріжки, а також зобов'язує забудовників облаштовувати їх.

      Також у випуску:

      Туреччина офіційно оголосила про початок нової військової операції в Ідлібі – "Весняний щит".

      Майже 50 тисяч нелегалів за добу потрапили до Євросоюзу через рішення Туреччини відкрити кордон з Грецією для сирійських біженців.

      В Україні не зафіксований жодний випадок коронавірусу. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я.

      Небезпечні пориви вітру: в Україні оголосили штормове попередження
      сьогодні
      Теги: Інклюзивність Новини Криму Випуск новин
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