Випуск новин за 19:00: Послаблення карантину і перевірки у Черкасах. Аварія літаків у Катарі

У випуску новин за 2 травня станом на 19:00 – послаблення карантину у Черкасах розслідує тамтешня прокуратура. Про це йдеться на офіційному сайті відомства. Слідчо-оперативні групи досліджують заклади, які відкрились. У столичному аеропорті Катару через штормовий вітер зіштовхнулися два пасажирські літаки.

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