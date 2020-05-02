Випуск новин за 19:00: Послаблення карантину і перевірки у Черкасах. Аварія літаків у Катарі
У випуску новин за 2 травня станом на 19:00 – послаблення карантину у Черкасах розслідує тамтешня прокуратура. Про це йдеться на офіційному сайті відомства. Слідчо-оперативні групи досліджують заклади, які відкрились. У столичному аеропорті Катару через штормовий вітер зіштовхнулися два пасажирські літаки.
Також у випуску новин на 24 каналі:
Вслід за Черкасами рішення про послаблення карантину ухвалила ще й міська влада закарпатського Мукачева.
1 травня під Дніпром розбився легкомоторний літак, пілот та пасажир загинули.
В Одесі на шості роковини заворушень, які сталися у місті 2 травня 2014 року і забрали 48 життів, знову поконфліктували люди.
ВООЗ продовжила дію режиму пандемії COVID-19.
В ООН дорікнули українським правоохоронцям та судам, що ті за 6 років зробили не достатньо, щоб покарати винних в одеській трагедії.
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