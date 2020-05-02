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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      Випуск новин за 19:00: Послаблення карантину і перевірки у Черкасах. Аварія літаків у Катарі

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 2 травня станом на 19:00 – послаблення карантину у Черкасах розслідує тамтешня прокуратура. Про це йдеться на офіційному сайті відомства. Слідчо-оперативні групи досліджують заклади, які відкрились. У столичному аеропорті Катару через штормовий вітер зіштовхнулися два пасажирські літаки.

      Також у випуску новин на 24 каналі:

      Вслід за Черкасами рішення про послаблення карантину ухвалила ще й міська влада закарпатського Мукачева.

      1 травня під Дніпром розбився легкомоторний літак, пілот та пасажир загинули.

      В Одесі на шості роковини заворушень, які сталися у місті 2 травня 2014 року і забрали 48 життів, знову поконфліктували люди.

      ВООЗ продовжила дію режиму пандемії COVID-19. 

      В ООН дорікнули українським правоохоронцям та судам, що ті за 6 років зробили не достатньо, щоб покарати винних в одеській трагедії.

      Теги: Катар Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Випуск новин
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