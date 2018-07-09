Випуск новин за 19:00: Причина вибуху міномета "Молот". ВР за тиждень до канікул

У випуску новин за 9 липня станом на 19:00 – головна версія причин трагедії з мінометом "Молот", за словами військового прокурора Анатолія Матіоса, у "подвійному заряджанні". У парламенті ніхто не хоче йти на поступки, останній тиждень роботи перед двомісячними канікулами може виявитись безрезультатним.

Також у випуску: Україна у Брюсселі звітує перед ЄС про боротьбу з корупцією. Десять років тому Україні та Грузії обіцяли програму дій щодо вступу до НАТО. Хорвата покарали за прихильність до України. До Одеси прибув американський військовий корабель для участі у навчаннях See Breeze.