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Випуск новин за 19:00: Причина вибуху міномета "Молот". ВР за тиждень до канікул

Випуск новин 33 Читать новость на русском

У випуску новин за 9 липня станом на 19:00 – головна версія причин трагедії з мінометом "Молот", за словами військового прокурора Анатолія Матіоса, у "подвійному заряджанні". У парламенті ніхто не хоче йти на поступки, останній тиждень роботи перед двомісячними канікулами може виявитись безрезультатним.

Також у випуску:

Україна у Брюсселі звітує перед ЄС про боротьбу з корупцією.

Десять років тому Україні та Грузії обіцяли програму дій щодо вступу до НАТО.

Хорвата покарали за прихильність до України.

До Одеси прибув американський військовий корабель для участі у навчаннях See Breeze.

Теги: Випуск новин Рівне Жертви Верховна Рада Зброя Збройні Сили України
Джерело: 24 канал
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