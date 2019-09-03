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      Випуск новин за 19:00: Продаж "Мотор Січі". Чи загрожує Шуфрич свободі слова

      Випуск новин 52 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 вересня станом на 19:00 – Вашингтон виступає проти продажу "Мотор Січі" китайській компанії. Колишній соратник Януковича Нестор Шуфрич очолив комітет совбоди слова. Чи загрожує він роботі ЗМІ – досліджували журналісти 24 каналу.

      Також у випуску:

      Верховна рада проголосувала за зняття депутатської недоторканності. 

      Порошенко не прийшов на допит в ДБР, адже був у Раді.

      Чи візьметься СБУ за канали Медведчука.

       

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      Теги: Випуск новин Нестор Шуфрич ЗМІ Новини США Китай
      Джерело: 24 канал
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