Випуск новин за 19:00: Продаж "Мотор Січі". Чи загрожує Шуфрич свободі слова

У випуску новин за 3 вересня станом на 19:00 – Вашингтон виступає проти продажу "Мотор Січі" китайській компанії. Колишній соратник Януковича Нестор Шуфрич очолив комітет совбоди слова. Чи загрожує він роботі ЗМІ – досліджували журналісти 24 каналу.

Також у випуску: Верховна рада проголосувала за зняття депутатської недоторканності. Порошенко не прийшов на допит в ДБР, адже був у Раді. Чи візьметься СБУ за канали Медведчука.

Джерело: 24 канал