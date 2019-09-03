Випуск новин за 19:00: Продаж "Мотор Січі". Чи загрожує Шуфрич свободі слова
У випуску новин за 3 вересня станом на 19:00 – Вашингтон виступає проти продажу "Мотор Січі" китайській компанії. Колишній соратник Януковича Нестор Шуфрич очолив комітет совбоди слова. Чи загрожує він роботі ЗМІ – досліджували журналісти 24 каналу.
Також у випуску:
Верховна рада проголосувала за зняття депутатської недоторканності.
Порошенко не прийшов на допит в ДБР, адже був у Раді.
Чи візьметься СБУ за канали Медведчука.
сьогодні
Джерело: 24 канал
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