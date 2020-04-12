Випуск новин за 19:00: Протоколи лікування захворювань. Пожежі через паліїв

У випуску новин за 12 квітня станом на 19:00 – малярія, артрит та навіть рак. Медикаменти від цих хвороб використовують нині у протоколах лікування коронавірусу. Разом зі змінами до бюджету розглядатиме Рада і посилення відповідальності для паліїв сухої трави. Адже масові пожежі в полях і лісах України тривають уже тиждень.

Також у випуску:

Прикарпаття – регіон з найвищою смертністю від коронавірусу в Україні. Там зафіксували вже 17 летальних випадків на 291 зараженого.

Попри карантин віряни по всій країні сьогодні масово пішли до церков, аби відсвяткувати Вербну неділю.

Проросійські найманці обстріляли українські позиції на Луганщині з гранатометів.