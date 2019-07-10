Випуск новин за 19:00: Реакція на скасування параду. Штраф за неправильне паркування
У випуску новин за 10 липня станом на 19:00 – Президент України Володимир Зеленський заявив, що скасовує військовий парад на День незалежності, а гроші на його проведення передасть армії. У Києві запрацювали інспектори з паркування. Раніше вони тільки попереджали, а тепер почали карати штрафами.
Також у випуску:
Володимир Зеленський вигнав депутата під час представлення голови ОДА.
Джерело: 24 канал
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