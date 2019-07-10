Випуск новин за 19:00: Реакція на скасування параду. Штраф за неправильне паркування

У випуску новин за 10 липня станом на 19:00 – Президент України Володимир Зеленський заявив, що скасовує військовий парад на День незалежності, а гроші на його проведення передасть армії. У Києві запрацювали інспектори з паркування. Раніше вони тільки попереджали, а тепер почали карати штрафами.

Також у випуску: Володимир Зеленський вигнав депутата під час представлення голови ОДА.

Джерело: 24 канал