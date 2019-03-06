Випуск новин за 19:00: Реформування "Укроборонпрому". Президентські вибори у США
У випуску новин за 6 березня станом на 19:00 – Петро Порошенко скликав екстрене засідання РНБО, аби оголосити, що "Укроборонпром" потребує реформ. Штовхнув до цього гучний корупційний скандал за участі його давнього друга Олега Гладковського. У США готуються до нових виборів президента, хоча до дати голосування іще цілих півтора року.
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Джерело: 24 канал
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